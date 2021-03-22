Горно-Алтайск, , 08:11 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. В феврале 2021 года скончалась 58-летняя жительница Турочакского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике непосредственно от COVID-19 скончались 199 человек. Ещё 20 носителей коронавируса скончались по иным причинам.