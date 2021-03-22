Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 08:11 — REGNUM На месторождениях Ямала сокращают вахту с трёх месяцев до одного. Об этом в частности сообщает «Газпром добыча Уренгой» в своём Instagram-аккаунте.

Кроме того, «Газпром добыча Уренгой» предусматривает возможность работы без предварительной обсервации при наличии иммунитета к COVID-19 у 70% представителей вахтового персонала и сотрудников организаций питания, работающих на производственных объектах.

«На сегодняшний день 50% от общей численности вахтовых сотрудников уже имеют лабораторно подтвержденный иммунитет к коронавирусу. Работникам предприятия рекомендуется пройти вакцинацию от COVID-19», — сообщают в одном из крупнейших предприятий Ямала.