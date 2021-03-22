Москва, , 08:11 — REGNUM Курс доллара США 19 марта открылся падением на фоне восстановления цен на нефть. Цена на нефть корректировалась после обвала 18 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В начале европейской сессии рубль укреплялся до 73,94 руб. После решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% рост ускорился до уровня 73,74 руб.

Валютный рынок закрылся в плюсе по рублю, но он растерял большую часть прибыли на фоне укрепления доллара на Форекс из-за роста доходности десятилетних облигаций.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,25%, до 74,11 руб., евро/рубль — на 0,45%, до 88,22 руб., фунт/рубль — на 0,81%, до 102,82 руб.

ФРС не стала продлевать введенное в условиях пандемии послабление для банков, позволявшее им не учитывать гособлигации и депозиты в ФРС при расчете коэффициента соотношения собственных и заемных средств. Участники рынка посчитали, что банки будут продавать облигации.

Сегодня, 22 марта, на торгах в Азии нефть Brent стоит $64,34 за баррель. Несмотря на укрепление доллара, нефть торгуется в небольшом минусе.

Поддержка может исходить от Венесуэлы, где на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел теракт. О нем сообщил министр нефти страны Тарека Эль-Аиссами.

Сегодня торги на глобальном валютном рынке открылись ростом по доллару. На это есть несколько факторов. В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центрального банка страны после повышения ставки.

Турецкая лира подешевела к доллару на 15,5%, до 8,28. У лиры и рубля большую часть времени положительная корреляция, поэтому события, влияющие на лиру, отражаются на рубле.

Еврокомиссия объявила о третьей волне коронавируса. Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить немецкие ограничения до 18 апреля. Рынкам подкинули негатива.

С открытия доллар подорожал до 74,38 руб. Текущий курс 74,25 руб. На этой неделе ситуация по рублю будет полностью зависеть от динамики цен на нефть.

Если ситуация стабилизируется на американском долговом рынке, то у рубля будет возможность вернуться к уровню 73,50 руб.

Налоговый период сохранит спрос на рублевую ликвидность. Если ситуация на нефтяном рынке ухудшится, то рубль останется под давлением и рискует протестировать уровень 75 руб.

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