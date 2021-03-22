Сеул, , 08:15 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 415 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 396 случаев заражения локальные, ещё 19 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 99 075.

Известно, что показатель шестой день подряд держится на отметке более четырёхсот, что вызывает опасения по поводу возникновения новой волны инфекции.

Число жертв пандемии увеличилось на одного человека — до 1697. Коэффициент смертности составил 1,71%.

За минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 613. В общей сложности в стране вакцинировались 677 200 человек.