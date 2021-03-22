Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в России было продано 39 единиц новых автомобилей сегмента Luxury. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, реализация люксовых машин снизились на 61% по сравнению с продажами годичной давности, когда было продано 100 таких автомобилей.

Порядка 60% новых машин сегмента Luxury было куплено в Москве и Подмосковье. Из них 19 автомобилей зарегистрированы в российской столице, а четыре машины — в Московской области. Что же касается Санкт-Петербурга, то здесь приобретено три люксовых авто.

По два роскошных авто в прошлом месяце зарегистрировано в Татарии и Ростовской области. Ещё по одному новому люксовому автомобилю купили жители в других субъектах России.

Чаще всего в последний зимний месяц российские автолюбители приобретали машины компаний Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Bentley.

Напомним, в 2020 году чаще всего подержанные машины сегмента Luxury покупали в Москве. Всего в российской столице было перепродано 1008 таких машин. На данный регион в прошлом году пришлось 47% всех покупок подержанных люксовых автомобилей.

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