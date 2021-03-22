Новосибирск, , 08:09 — REGNUM В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Регион получил ещё 6,5 тыс. доз. В ближайшее время их направят в медицинские организации. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве области сегодня, 22 марта, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Согласно официальным данным, первым компонентом вакцины уже привиты 90 296 новосибирцев, двукратно — 58 109 человек.

На территории региона развернут 71 пункт вакцинации против коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в любой взрослой поликлинике, выездные бригады медиков по заявкам предприятий вакцинируют трудовые коллективы по месту работы.