Владивосток, , 08:09 — REGNUM В результате аварии на теплосетях в Первомайском районе Владивостока 94 дома остались без теплоснабжения. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба «Дальневосточной генерирующей компании».

«Ремонтные бригады уже приступили к ремонтно-восстановительным работам в районе улицы Борисенко, где сегодня утром произошло повреждение на магистральных теплосетях», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в связи с проводимыми на теплосетях срочными работами от теплоснабжения временно отключены жители 94 домов и добавляется, что данные работы должны быть закончены к концу сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в ряде микрорайонов Ачинска в Красноярском крае из-за аварии на трубопроводе отключили теплоснабжение.