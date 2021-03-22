Ижевск, , 08:06 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 22 марта выявили 85 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 87 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 023 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — девять детей в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 77 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 610 человек. 370 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне умерли двое жителей региона, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3043 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 19 марта в республике прививку от коронавируса сделали 41 424 человека. Второй компонент препарата получили 24 455 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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