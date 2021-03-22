Самара, , 08:08 — REGNUM Несовершеннолетний ребенок и женщина провалились под лед и погибли в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что вечером 21 марта спасатели Новокуйбышевска получили информацию о том, что под лед реки Кривуша рядом с Нефедовским причалом провалились ребенок и женщина. На льду был толстый слой снега, погибшие не увидели промоину и провалились, поясняют спасатели. Выбраться сами они не смогли.

Сотрудники спасательного ведомства извлекли их тела из реки. Спасатели напоминают о том, что сейчас лед очень опасен. Весной он становится непрочным. Поэтому они рекомендуют жителям не выходить на лед.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области спасатели сняли рыбака с дрейфующей льдины.