Пермь, , 08:02 — REGNUM В Перми оценили работу новой транспортной модели в сфере общественного транспорта за два месяца 2021 года. Доходы транспортной отрасли за январь составили 264 млн рублей, за февраль — 277 млн рублей. Расходы в январе составили 460 млн рублей, в феврале — 455 млн рублей, сообщает пресс-служба гордумы.

Как доложил депутатам начальник департамента транспорта Анатолий Путин, с начала года объем убытков составил около 374 млн рублей. Кассовый разрыв в транспортной отрасли Перми по итогам 2020 года составил 2,039 млрд рублей, информирует «Эхо Москвы в Перми».

В течение 2021 года планируется все автобусы оснастить автоматизированной системой учета пассажиропотока (АСУП), сейчас показатель оснащенности достигает 89%. При этом на ряде маршрутов датчики не работают. Сумма штрафов за январь по некорректной работе АСУП составил 1,7 млн рублей.