Москва, , 08:02 — REGNUM Потенциал торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш и председатель «Деловой России» Алексей Репика. Об этом сообщает посольство Индонезии в Москве в своем твиттер-аккаунте.

На встрече обсуждались усилия по сближению Индонезии и России путем использования огромного потенциала двух стран. Страны обладают большим потенциалом для сотрудничества в таких областях, как энергетика, авиастроение, судостроение, промышленность, высокие технологии, сельское хозяйство, медицина и туризм.

Стороны считают важным продолжить существующее сотрудничество, уделяя большее внимания реальным целям и увеличению частоты взаимодействия представителей бизнес-сообщества России и Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин встретился с послом Индонезии в Российской Федерации.

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