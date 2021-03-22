Иркутск, , 08:02 — REGNUM Иркутская область получит более 4 млрд рублей на реконструкцию двух малых аэропортов. Как поясняет региональное министерство транспорта, речь идёт о модернизации аэропортового комплекса Усть-Кута (2,7 млрд рублей) и аэропортового комплекса Киренска (1,4 млрд рублей). Предполагается, что все работы будут исполнены в 2025—2030 годах.

Выделять средства из областного бюджета не планируется.

Напомним, в ранее сообщалось, что господдержку рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» получат аэропортовые комплексы не только Киренска и Усть-Кута, но и Иркутска.

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В начале марта 2021 года стало известно, что признанная банкротом авиакомпания «ВИМ-Авиа» решила продать ПАО «Аэропорт Братск» в Иркутской области.

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