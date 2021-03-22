Кемерово, , 08:01 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 22 марта, за прошедшие сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 43 случая, 20 марта — 44 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 15, Новокузнецк — семь, Междуреченск — пять, Белово — четыре, Прокопьевск — три, Анжеро-Судженск — два, Киселевск — два, Мыски — два, Калтан — один, Осинники — один, Кемеровский МО — один, Промышленновский МО — один, Тисульский МР — один, Топкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 47 пациентов выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 869 случаев заражения коронавирусом, 31 956 человек выздоровели, 597 пациентов скончались.