Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 35 550. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 65 новых носителей (сутками ранее было выявлено 66 носителей).

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Побороли коронавирус к настоящему времени 33 639 человек, в том числе 13 за последние сутки. Скончались от COVID-19 в регионе 761 пациент. В стационарах на лечении остаются 617 больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 847 коек, занято — 617, свободно — 230 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,8%. Амбулаторное лечение проходят 533 пациента с COVID-19», — отметили в штабе.