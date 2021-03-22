Петропавловск-Камчатский, , 08:06 — REGNUM Около восточного побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 22 марта сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.

«По оперативным данным, землетрясение произошло 22 марта в 09:13 (00:13 мск), магнитуда 5,4, в 166 км от села Никольского Алеутского муниципального округа. Данные будут уточняться», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 54 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2.