Москва, , 07:55 — REGNUM Подъём курса доллара и евро зафиксирован на открытии торгов Московской биржи. Это следует из данных торгов на 22 марта.

Курс доллара по отношению к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,78 копейки и составил 74,2 рубля. Курс евро увеличился до 88,3 рублей, рост составил 13,45 копейки.

Также стало известно, что цена нефти сорта Brent снизилась до 64,18 доллара за баррель. Падение составило 0,54%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, курс доллара может вырасти до 75 рублей.

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