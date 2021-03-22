Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Поклонник популярной инди-игры Valheim в жанре выживания нашёл метод, позволяющий быстрее вывести драккариз дока. Об этом 22 марта сообщает портал Screen Rant.

Пользователь форума Reddit StereoMutt опубликовал видео, в котором показал, что корабль двигается быстрее, если персонаж «упирается» в балку и начинает перебирать ногами по палубе. Стоит отметить, что метод также можно использовать для более быстрого возвращения драккара в док.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Valheim выложили в сеть дорожную карту обновлений игры. Первое масштабное дополнение будет называться Hearth and Home.

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