Иркутск, , 07:53 — REGNUM В Иркутской области, где площадь охотничьих угодий составляет 69 980,2 тыс. га (из которых закрепленные охотничьи угодья — 45 635,6 тыс. га, общедоступные — 24 344,7 тыс. га), объявлено о создании мобильной антибраконьерской группы.

Как пояснил региональный министр лесного комплекса Дмитрий Петренев, за 2020 год сотрудниками территориальных управлений министерства возбуждено 2 318 дел об административных правонарушениях в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В следственные органы направлено 50 заявлений о выявлении правонарушений по статье «Незаконная охота». По трем сообщениям возбуждены уголовные дела.

Напомним, в настоящее время в Иркутской области осуществляют свою деятельность 113 охотпользователей.