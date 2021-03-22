Владикавказ, , 07:47 — REGNUM В Северной Осетии продлены ограничения, введенные из-за коронавируса. Режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше сохранится до 31 марта, сообщили в пресс-службе главы субъекта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

В указе, подписанном главой республики Вячеславом Битаровым, говорится, что исключение для действия ограничений касается лишь тех лиц в возрасте старше 65 лет, которые работают и чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности организаций.

Напомним, режим самоизоляции в Северной Осетии был объявлен указом главы субъекта в марте 2020 года. С тех пор он неоднократно продлевался для лиц пожилого возраста.

По данным федерального оперативного штаба на 21 марта. В Северной Осетии число заразившихся коронавирусом за все время пандемии составило 16 176 человек, выздоровели из них — 15 048 пациентов, не удалось спасти врачам 157 жителей региона.