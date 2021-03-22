Барнаул, , 07:44 — REGNUM В Алтайском крае на 22 марта вакцинацию против коронавируса проходят 77 413 человек (+617 за выходные дни). Как сообщает оперативный штаб, из них 26 664 человека получили первую прививку. Полностью вакцинированы 50 749 человек.

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Также известно что всего регион поступило пока 85 242 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак». Это на 4600 комплектов больше, чем по состоянию на 19 марта.

Напомним, в Алтайском крае проживает более двух миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 марта 76 796 жителей Алтайского края были вовлечены в кампанию по вакцинации от коронавируса. Причём за сутки 18 марта прививки сделали всего лишь 503 человека. Это связано с дефицитом вакцины в регионе.

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