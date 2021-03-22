Вашингтон, , 07:43 — REGNUM В Cyberpunk 2077 нашли локацию, которая была удалена из финальной версии игры. Публикацию с роликом на форуме Reddit 22 марта разместил пользователь Pablo397.

Геймер нашел в Хейвуде (район вымышленного города Найт-Сити) гостиницу Vista Del Rey, в которой размещены рекламные вывески тира с указателями. Несмотря на то, что над входом в помещение есть надпись, говорящая о том, что тир открыт, обычным образом попасть внутрь невозможно. При помощи модификации игры Pablo397 удалось это сделать, но, к сожалению, он не обнаружил там ничего, что представляло бы интерес.

«Немного странно и обидно, что из игры убрали тир…», — отметил Pablo397.

Ранее студия CD Project Red анонсировала очередное обновление Cyberpunk 2077. Разработчики, в частности, сообщили, что с релизом патча 1.2 в игре изменится поведение полиции.

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