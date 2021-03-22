Магас, , 07:43 — REGNUM В Ингушетии создан штаб для оказания помощи водителям грузовиков, несколько дней ожидающих открытия проезда через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Военно-Грузинская дорога закрыта с 16 марта из-за непогоды. За эти дни на границе с Грузией скопилась очередь из более 450 автомобилей.

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Машины стоят на обочине федеральной трассы в ожидании открытия проезда, пишет интернет-газета «Ингушетия». Для организации помощи дальнобойщикам по решению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова создан оперативный штаб из числа сотрудников МЧС и ГИБДД, представителей администраций руководителя региона и муниципалитетов населенных пунктов Плиево, Барсуки, Яндаре, Гази-Юрт.

Каждый день водителям будут раздавать горячее питание, воду. В оказании поддержки участвуют волонтеры и благотворительные организации, которые организовали сбор средств в поддержку граждан Узбекистана, Казахстана, Грузии, Турции, оказавшихся в непростой ситуации.

Напомним, из-за снегопадов на территории Грузии введен запрет на движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге. В течение 20 марта он был снят на незначительное время и вновь введен с 19:00 21 марта.