Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбурге могут установить памятник в честь медиков, ставших жертвами коронавирусной инфекции. Инициативу проявила Оренбургская областная организация профсоюза работников здравоохранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

За поддержкой организация обратилась к министру здравоохранения Татьяне Савиновой и главе Оренбурга Владимиру Ильиных. Профсоюз готов к софинасированию проекта.

«Памятник может стать элементом всеобщей признательности, данью уважения жителей региона ко всему медицинскому сообществу», — отметили в профсоюзной организации и подчеркнули, что окажут поддержку в разработке макета памятника и частичном финансировании затрат на его установку.

Напомним, областной профсоюз выделяет матпомощь медработникам, перенесшим COVID-19. Уже выплачено более 5 млн рублей. Выплаты получили 437 человек.

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