Майкоп, , 07:36 — REGNUM В Адыгее смягчили ряд ограничений, введенных ранее в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, разрешена работа кинотеатров при 100%-ной заполняемости залов, сообщили 22 марта в пресс-службе главы субъекта.

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Для предприятий общепита заполняемость залов во время банкетов и торжеств теперь может составлять 50% при сохранении дистанции между столиками до полутора метров. Разрешено также использование танцевальных зон в кафе и ресторанах, снят запрет на кальяны.

Напомним, в регионе число заразившихся коронавирусом к 21 марта составило 14 006 человек, выздоровели из них 12 805 человек. Число случаев летального исхода в республике достигло 159.