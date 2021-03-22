Карталы, Челябинская область, , 07:36 — REGNUM В Карталинском районе Челябинской области местный житель взял в аренду автомобиль и затем его продал. Об этом сообщает региональное УМВД.

В полицию за помощью обратился житель посёлка Джабык. Он заявил, что в середине 2020 года заключил с жителем Увельского района договор аренды. Согласно документу, арендатор должен был выкупить транспорт после окончания срока аренды, однако тот перестал выходить на связь.

Затем полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что гражданин 1991 года рождения уже продал этот автомобиль. Также силовики установили, что ранее он был неоднократно судим

Теперь ему грозит уголовное наказание на мошенничество. До суда его отпустили под подписку о невыезде.