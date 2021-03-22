Чита, , 07:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 596 человек, причём 203 из них обнаружили за выходные дни 20−21 марта.

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Вместе с тем 38 992 пациента (+174 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 788 человек (+6 пациента за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 62 (за выходные дни данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 24 (+3 за выходные дни) подключён к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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