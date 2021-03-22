Москва, , 07:34 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба МИД РФ.

Глава МИД РФ 23 марта проведёт переговоры со своим коллегой, главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Ожидается, что министры обсудят текущие вопросы двустороннего взаимодействия и дальнейшую стратегию сотрудничества Китая и России, а также организацию контактов между странами на высшем и высоком уровнях.

В российском внешнеполитическом ведомстве перед визитом главы МИД в Китай сообщили, что Лавров и Ван И рассмотрят ряд вопросов касательно координации действий Москвы и Пекина в условиях пандемии, а также «пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введёнными для борьбы с распространением инфекции».

Уточняется, что Лавров стал первым среди официальных лиц России, кто посетит Китай на правительственном уровне после вынужденной паузы с начала пандемии коронавируса. После завершения рабочего визита в КНР глава МИД России отправится на переговоры в Южную Корею.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Лавров отправился с рабочим визитом в Китай.

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