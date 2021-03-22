Владикавказ, , 07:34 — REGNUM В Северной Осетии на пункте пропуска через российско-грузинскую границу скопилось более 450 большегрузных автомобилей. Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» было закрыто с 16 по 20 марта 2021 года. Для водителей, почти неделю стоящих в очереди, был организован ряд услуг, в том числе по принятию душа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в районе населенного пункта Ногир силами Главного управления МЧС России по РСО-Алания развернут помывочный пункт, в котором водители могут принять душ.

«Мобильный комплекс включает в себя раздевалку и помывочный блок, душевое устройство, средства для отопления, вентиляции, электроснабжения, нагрева и подачи воды, а также автономный источник электропитания», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Кроме того, развернуты пункты обогрева и зарядки мобильных устройств, имеются также три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест и шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест.

Отметим, что Военно-Грузинская дорога открывалась для большегрузов всего на один день и вновь была закрыта с 19:00 21 марта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.