Тюмень, , 07:31 — REGNUM В Тюмени за падение рабочего с третьего этажа ответственность понесёт фирма-работодатель. Об этом сообщает Гострудинспекция по Тюменской области.

Несчастный случай произошёл днём 8 февраля 2021 года в Тюмени на строительной площадке по возведению жилого дома. Пострадавший выравнивал бетонный раствор и упал с высоты третьего этажа. Мужчина получил тяжёлую травму.

В ходе расследования трудовыми инспекторами установлена причина несчастного случая — это неудовлетворительная организация производства работ. Работник был допущен руководством ООО «Интербизнес» к деятельности без стажировки, без инструктажа по охране труда, без монтажного пояса. Также не установлено устройство для крепления средства индивидуальной защиты при работах, связанных с высотой.

Государственной инспекцией труда по Тюменской области решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.