Лос-Анджелес, США, , 07:30 — REGNUM Создатели предстоящего фильма-перезагрузки «Обитель зла» по вселенной Resident Evil сообщили его официальное название. Об этом 22 марта сообщает портал PC Gamer.

Сценарист и режиссер Йоханнес Робертс во время очередного интервью журналистам сказал, что картина будет называться Welcome to Raccoon City, что можно перевести как «Добро пожаловать в Раккун-Сити».

Он пояснил, что сюжет нового фильма расскажет об «одной роковой ночи», события которой происходили в особняке семьи Спенсеров (из оригинальной Resident Evil) и в полицейском участке (место действия второй игры).

Напомним, роль Клэр Рэдфилд в будущей картине исполнит Кая Скоделарио, Криса Редфилда сыграет Робби Амелл. Роль Джилл Валентайн досталась Ханне Джон-Кеймен, а роль Леона Скотта Кеннеди — Эвану Джогиа. Ожидается, что премьера «Добро пожаловать в Раккун-Сити» состоится в сентябре 2021 года.

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