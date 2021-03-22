Оренбург, , 07:29 — REGNUM В Оренбурге вечером 21 марта произошел пожар в 16-этажном доме по пер. Промысловый. Дым распространялся из технической шахты с электрическими кабелями с 12-го по 16-й этаж, сообщает пресс-служба мэрии.

По данным администрации, эвакуировали 58 человек, по данным ГУ МЧС по региону — 36 человек. Для временного размещения горожан выделяли несколько автобусов.

По прибытии на место пожара установлено, что происходило возгорание кабельного канала в коробе внутри жилого дома с 13-го по 16-й этаж. На ликвидацию пожара потребовалось более одного часа. В тушении задействовали 43 человека и 18 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Оренбуржью.

В 20:10 по местному времени (18:00 мск) возобновили подачу электроэнергии в подъезд, и жители вернулись в свои квартиры. В качестве основной версии пожара рассматривается недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.