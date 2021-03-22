Барнаул, , 07:27 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2 595 человек, причём 38 из них добавили в сводку за выходные дни 20−21 марта.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 168 человек, +96 за выходные) и ОРВИ (26 360 человек, +217 за выходные). Тяжелобольных насчитывается 302 (-3 пациента за выходные), из них 93 (-7 за выходные) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2211 детей (+33 за выходные). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (46 188 человек, +333 за выходные) новый вирус победили 41 231 человек (+250 за выходные).

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