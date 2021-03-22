Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбурге прокуратура организовала проверку по факту информации, появившееся в СМИ о демонтаже старинного здания, имеющего историческую ценность. Двухэтажный особняк по адресу по пер. Сакмарскому/ул. 8 Марта, подлежащий реставрации, подвергся фактической ликвидации. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Прокуратура даст правовую оценку сложившейся ситуации. «Предстоит сделать выводы о законности принятого решения о демонтаже исторически значимого объекта. Кроме того, будет проверено соблюдение требований законодательства при отчуждении указанного объекта и определении режима его использования», — сказала старший помощник Ольга Аникеева.

Проверяющие также проанализируют работу инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области и минкультуры региона.

Напомним, ранее в центре скандала оказалась усадьба Евсея Городисского дореволюционной постройки, являющаяся объектом культурного наследия. После пожара выяснилось, что здание передано в аренду. В аварийном доме реализуют арт-проекты, в частности, проводят экскурсии, организуют фотоссессии.

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