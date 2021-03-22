Токио, , 07:16 — REGNUM Первый случай возможной передачи коронавируса SARS-CoV-2 новорожденному от матери выявлен врачами в Японии. Об этом 22 марта сообщает телеканал NHK.

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Исследователи японской педиатрической ассоциации получили данные из 1124 медучреждений страны. было установлено, что к концу августа 2020 года в 31 больнице Японии родились 52 ребенка у матерей, инфицированных коронавирусом. Лишь у одного из младенцев было подтверждено заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у младенца методом ПЦР-тестирования. Отмечается, что проблем со здоровьем у новорожденного нет.

Телеканал NHK привёл мнение одного из японских экспертов о подобных случаях. Специалист пояснил, что вероятность передачи вируса от матери новорожденному очень низка, а у младенцев наблюдаются при этом лишь незначительные симптомы заболевания. Как заявил эксперт, поводов для беспокойства нет, будущим матерям достаточно предпринимать рекомендованные меры предосторожности.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене властями Японии режима чрезвычайной ситуации, введённого в связи с угрозой распространения коронавируса в Токио и прилегающих префектурах.

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