Токио, , 07:14 — REGNUM Создатели игры Tekken 7 анонсировали очередное дополнение. Ролик был опубликован 22 марта на Twitter-странице Bandai Namco US.

В файтинге (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) появится боец Лидия Собеска, являющаяся выходцем из Польши. Кроме того, в рамках четвёртого сезонного пропуска в Tekken 7 будет добавлен новый этап Island Paradise.

https://twitter.com/BandaiNamcoUS/status/1373750589658591232

Напомним, релиз седьмой части Tekken состоялся более шести лет назад, 18 марта 2015 года. Разработкой игры на основе «движка» Unreal Engine 4 занималась студия Namco Entertainment.

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