Санкт-Петербург, , 07:11 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил многомиллионный иск к ПАО «Выборгский судостроительный завод». Дело пока к производству не принято, и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск от ООО «Форсс марин» из Санкт-Петербурга, работающего в судостроительной сфере и входящего в группу «Форсс», поступил в суд 21 марта 2021 года. Сумма претензий составляет 13 563 400 рублей.

24 марта 2021 года суд также рассмотрит иск на 1,5 млн рублей, поданный к заводу ПАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов».

Напомним, Выборгский судостроительный завод ведёт свою историю с создания верфи в 1948 году. За годы работы он выпустил более 200 судов и кораблей разного назначения. Входит в состав ПАО «Объединённая судостроительная корпорация».