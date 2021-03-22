Ялуторовск, Тюменская область, , 07:11 — REGNUM В Тюменской области организована проверка по факту приземления юного парашютиста на контактную сеть железной дороги. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 19 марта 2021 года. В составе группы Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ 16-летний житель ямальского Тарко-Сале совершил прыжок с парашютом с самолёта АН-2. При посадке его парашют унесло ветром в сторону железнодорожного перегона Богандинское — Ялуторовск. Парашют зацепился за высоковольтный контактный провод железной дороги. Юноша самостоятельно отцепился от строп.

Тем временем к месту приземления парашютиста приближался грузовой поезд. Машинист вовремя остановил состав. Задержка грузового поезда составила 20 минут. Парашютист не пострадал.