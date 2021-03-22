Новосибирск, , 07:02 — REGNUM Новосибирским управлением МВД России принято решение о проведении отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением в онлайн режиме. Они пройдут на платформе «Zoom», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

"С 22 марта текущего года отчёты будут проводиться на территориях Центрального и Железнодорожного районов Новосибирска», — отметили в МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории России отчёты участковых уполномоченных полиции были приостановлены с марта 2020 года, до особого распоряжения.