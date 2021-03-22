Новосибирск, 22 марта, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Новосибирским управлением МВД России принято решение о проведении отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением в онлайн-режиме. Они пройдут на платформе Zoom, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«С 22 марта текущего года отчёты будут проводиться на территориях Центрального и Железнодорожного районов Новосибирска», — отметили в МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории России отчёты участковых уполномоченных полиции были приостановлены с марта 2020 года до особого распоряжения.