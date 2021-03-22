Нью-Йорк, США, , 06:59 — REGNUM Аниматор Мэтт Гренинг заявил, что он «всё ещё гордится» персонажем Апу Нахасапимапетилоном. Об этом 22 марта сообщил портал The Wrap.

«Я считаю, что истории Апу фантастичны, а он — один из самых тонких персонажей глупого двухмерного мультсериала. Так что да, я горжусь Апу», — сказал Гренинг.

Создатель «Симпсонов» сообщил, что он придумал «кое-что амбициозное» и надеется вернуть Апу в будущих сезонах шоу, после того, как будет найден новый актёр для его озвучки.

Напомним, в 2017 году в США вышел документальный фильм «Проблема с Апу», в котором режиссёр Хари Кондаболу заявил, что Апу Нахасапимапетилон вобрал в себя все стереотипы о выходцах из Индии. Впоследствии из-за этого актёр Хэнк Азария, подаривший голос персонажу, решил отказаться от роли.

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