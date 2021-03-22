Омск, , 06:55 — REGNUM Житель Омска подозревается в истязании своих детей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в областном следственном управлении СКР.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетних»).

По версии следствия, в феврале — марте 2021 года пьяный омич неоднократно (не менее пяти раз) за малейшие провинности бил восьмилетнюю дочь и десятилетнего сына.

15 марта мужчина с силой толкнул мальчика в сторону окна за то, что дети шумели. Ребёнок ударился головой о подоконник и ногой о батарею. Матери в этот момент дома не было. На следующий день в школе мальчику стало плохо, вызвали скорую помощь. Врачи поставили ему диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».

Мать детей в настоящее время находится в отпуске по уходу за двухлетним сыном. Она знала о том, что её супруг бил детей, и даже обращалась в полицию с заявлениями. В феврале полицейские поставили омича на учёт как семейного дебошира.

Мужчину задержали 21 марта. Обстоятельств произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Также будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) органов профилактики преступлений и контроля за условиями жизни и воспитания детей в многодетных семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области женщину осудили за истязание своей малолетней дочери.

Читайте также: В Самарской области осуждена женщина за истязание дочери