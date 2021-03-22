Тюмень, , 06:51 — REGNUM Тюменских школьников в весенние каникулы ждут выставки и экскурсии по историческим местам региона. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Школьные каникулы начинаются у тюменских учащихся с 29 марта и продлятся по 4 апреля. В Тюмени для них подготовили театрализованные, автобусные, пешеходные и другие экскурсии. Тюменский областной союз туриндустрии предлагает им посетить Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим.

«У нас есть много экскурсионных, профориентационных, оздоровительных направленностей. Поездки на различные предприятия, на фермы», — отметила президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

Поездки за пределы Тюменской области возможны, когда едет школьный класс вместе с родителями, подчеркнула Матиевская.