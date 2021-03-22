Новосибирск, , 06:50 — REGNUM Новосибирская городская прокуратура обратилась в суд с иском к мэрии из-за согласования строительства высотки на месте корпусов кондитерской фабрики на улице Красноярской, 132. Об этом сообщают «НГС Новости».

СМИ уточняет, что исковое заявление — результат прокурорской проверки по обращению одного из жителей дома на улице Железнодорожной, 8/1.

«В ответе на обращение указано, что «Специализированный застройщик «Енисей» дважды запрашивал у мэрии разрешение на отклонение от нормативов застройки: сперва из-за неблагоприятной конфигурации участка, затем из-за инженерно-геологических характеристик. В первом случае власти отказали, а во втором согласовали отклонения, — отмечает издание. — Прокуратура отметила, что решение мэрии было основано на заключении экспертизы, которая потом была опровергнута. По мнению ведомства, согласованное властями увеличение плотности застройки было необязательным».

Иск направлен в Центральный районный суд. Предварительное заседание назначено на 29 апреля 2021 года.