Париж, , 06:46 — REGNUM Тактическая многопользовательская игра Rainbow Six Siege установила новый рекорд по показателю количества одновременно находящихся в онлайне геймеров. Об этом 22 марта сообщил портал Screen Rant.

Согласно информации, опубликованной сервисом SteamDB, 20 марта 2021 года в Rainbow Six Siege одновременно играли более 201 тыс. человек.

Необходимо, впрочем, отметить, что тактическому шутеру (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) удалось установить рекорд во время периода бесплатного доступа. Кроме того, в игру недавно была добавлена операция Operation Crimson Heist и новый персонаж, что побудило ушедших геймеров вновь вернуться в Rainbow Six Siege.

Напомним, предыдущий подобный рекорд онлайн-игра установила в марте 2020 года. Тогда в какой-то момент в Rainbow Six Siege одновременно играли 200 тыс. человек.

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