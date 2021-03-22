Челябинск, , 06:40 — REGNUM В Челябинске инвалид-колясочник и бывший депутат Калининского райсовета Николай Ольховский не смог попасть в автобус из-за снега на остановке. Об этом он заявил в своём видеообращении.

Видео размещено в паблике «Челябинский инвалид». На нём общественник рассказывает, что снег убран не до конца разметки и поэтому автобус не может подъехать вплотную к остановке. Затем видно, что автобус остановился чуть дальше остановки, забрал людей и уехал.

Отметим, Ольховский является инвалидом-колясочником. Ранее он уже рассказывал о своих проблемах с посадкой в общественный транспорт.