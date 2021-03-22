Тюмень, , 06:34 — REGNUM Тюменцы планируют отдохнуть летом 2021 года в Греции, Грузии, Доминиканской Республике, Египте, Кипре, Кубе и Бразилии. Туроператоры назвали изданию «МегаТюмень» популярные направления летнего отдыха.

Эксперты туротрасли при этом отмечают зависимость индустрии от ситуации с коронавирусной инфекцией в мире.

«Если страны разрешат въезд, цены должны быть адекватными, приемлемыми для горожан и оставаться на прошлогоднем уровне», — сообщила туроператор Юлия Попова.