Женева, Швейцария, , 06:30 — REGNUM Происхождение коронавирусной инфекции нового типа специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) связывают с торговлей животными в Китае. Об этом сказано в материале, опубликованном 21 марта агентством Bloomberg.

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По данным агентства, на предстоящей неделе ожидается открытая публикация доклада, подготовленного при участии специалистов ВОЗ, посетивших город Ухань, ставший очагом коронавирусной инфекции нового типа. По предварительным данным, в докладе будет обнародована информация, согласно которой происхождение нового коронавируса может быть сходно с происхождением вируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Изначальными носителями ТОРС были летучие мыши, от них заболевание передалось гималайским циветам, а через них перешло к людям.

В докладе, якобы приводятся выводы британского зоолога Питера Дасзака, который был в числе исследователей, посетивших китайский Ухань. По его мнению, путь, который прошёл ТОРС, существовал и для SARS-CoV-2. Дасзак пояснил, что на рынке в Ухане могли продавать животных, которые были промежуточным звеном для передачи коронавируса от летучей мыши к человеку. Исследователь при этом выразил уверенность, что со временем будет появляться всё больше информации о происхождении SARS-CoV-2. Его мнение разделяет и австралийский микробиолог Доминик Дуайер, также посетивший Ухань в составе группы экспертов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что совместная работа экспертов ВОЗ и китайских учёных в Ухане не помогла прийти к однозначным выводам о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

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