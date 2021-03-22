Абакан, , 06:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 20 человек, за весь период пандемии — у 21 693. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в правительстве республики.

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Выздоровели 20 935 человек (96,5% от числа заразившихся), в том числе за сутки — шестеро.

На сегодняшний день в Хакасии амбулаторное лечение проходят 147 человек, стационарное — 115. В тяжёлом состоянии находятся 22 ковид-пациента, четверо — на ИВЛ.

Напомним, 21 марта в Хакасии было выявлено 16 носителей коронавируса, выздоровели пять человек.

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