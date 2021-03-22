Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Перезагрузка игры Fable, похоже, создаётся на оригинальном «движке». Об этом 22 марта сообщал портал Screen Rant.

Журналисты обратили внимание, что студия Playground Games опубликовала список вакансий. В одном из объявлений компания упомянула, что будущие сотрудники должны быть готовы к тому, что им придётся «работать с нестандартным движком». Издание отметило, что в объявлении не упоминалось о Fable, однако вывод о том, что речь идёт о вакансиях именно этого проекта можно сделать, основываясь на истории проектов разработчика.

Напомним, первый официальный анимационный трейлер будущей игры был опубликован в июле 2020 года. Тогда же инсайдеры сообщили, что перезагрузка Fable может получить некоторые элементы многопользовательской игры.

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