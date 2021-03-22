Челябинск, , 06:23 — REGNUM В Челябинске группа лиц разбила битами автомашину Toyota Land Cruiser. Внедорожник находился у дома №46 по улице Университетская Набережная, пишут СМИ.

Инцидент произошёл в ночь на 20 марта. По данным 74.ru, автомобиль попался налётчикам под руку не случайно. Это следует из видеозаписи, размещённой на портале. Один из жителей полагает, что это стало элементом разборок.

«Произошли разборки времён лихих 90-х. Неизвестные люди расстреляли машину и повредили колёса. Все жители дома просто в шоке», — цитирует его издание.

Руководитель управляющей компании уточнил журналистам, что автомобиль повредили битами, а не расстреляли. Кроме того, по видеокамерам удалось отследить путь нападавших.